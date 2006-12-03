Въезд в Уфу со стороны трассы М7 будет временно ограничен

В Уфе с 29 мая до 2 июня ограничивается въезд со стороны трассы М7 (автомобильная дорога федерального значения М7 «Волга» (Москва – Уфа): от стелы въезда в город до бывшего КПМ ГИБДД.

Пресс – служба администрации города сообщает, что временное ограничение связано с ремонтом дороги на данном участке. В указный период движение транспорта будет осуществляться по одной полосе (в период фрезерования и устройства нижнего слоя асфальтобетонного покрытия), затем по двум (в период укладки верхнего слоя асфальтобетонного покрытия).

Городские службы приносят извинения за временные неудобства и просят автомобилистов заранее планировать маршрут своего движения.

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