Почему в Уфе просел асфальт на улице Софьи Перовской

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В администрации города назвали предварительную причину просадки асфальта во дворе дома на ул Софьи Перовской, 25/1.
Это произошло из-за повреждения в сетях МУП УИС после проведения гидравлических испытаний.
- На место незамедлительно выехали все необходимые службы, - говорится в сообщении пресс-службы администрации города. - На данный момент участок огорожен сигнальными лентами. После выявления причины и ликвидации утечки, на месте происшествия будет произведено восстановление дорожного полотна.
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