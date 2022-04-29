Новые маршруты и цены: общественный транспорт Уфы сильно изменится к 2023 году

Как сообщает Булушев, уже в июне этого года планируется завершить работы по оценке объема потока пассажиров и формированию маршрутной сети. Также глава Минтранса отмечает, что введение в республике регулируемого тарифа позволит перевозчикам не конкурировать между собой и не зависеть от количества полученной выручки. Деньги за такие пункты, как четкое следование расписанию, а также регулярное обновление автопарка будет платить государство.