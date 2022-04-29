Новые маршруты и цены: общественный транспорт Уфы сильно изменится к 2023 году

Новые маршруты и цены: общественный транспорт Уфы сильно изменится к 2023 году
Новые маршруты и цены: общественный транспорт Уфы сильно изменится к 2023 году
Вчера, 19:33ГородАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
О планах по изменению работы транспортной системы Уфы рассказал глава Минтранса Александр Булушев

В Башкирии в 2023 году планируют установить регулируемый тариф в общественном транспорте. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на главу министерства транспорта и дорожного республики Александра Булушева.

Проведенный на научной основе анализ позволит создать план наиболее востребованных для граждан республики маршрутов, а также полосы для движения общественного транспорта и другие элементы дорожной инфраструктуры.

Как сообщает Булушев, уже в июне этого года планируется завершить работы по оценке объема потока пассажиров и формированию маршрутной сети. Также глава Минтранса отмечает, что введение в республике регулируемого тарифа позволит перевозчикам не конкурировать между собой и не зависеть от количества полученной выручки. Деньги за такие пункты, как четкое следование расписанию, а также регулярное обновление автопарка будет платить государство.

Отмечается также, что апробация транспортной системы стартует уже в 2022 году и затронет наиболее востребованные маршруты общественного транспорта. Полный же переход на регулируемый тариф должен состояться в 2023 году, причём, исходя из требований закона, объявлено об этом будет в августе либо сентябре текущего года, чтобы дать перевозчикам время на подготовку.

Напомним, ранее стало известно что в Башкирии создадут специальную рабочую группу для решения проблем с перевозками. В неё вошли представители крупных компаний и ведомств, занимающихся перевозками как грузов, так и пассажиров.

Также ранее глава республиканского Минтранса выступил с заявлением, что в республике может эффективно работать система брутто-контрактов. Об этом Mkset рассказывал здесь.

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