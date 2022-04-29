В Уфе 6 мая будут перекрыты несколько улиц из-за легкоатлетической эстафеты

В Уфе 6 мая будут перекрыты несколько улиц из-за легкоатлетической эстафеты
В Уфе 6 мая будут перекрыты несколько улиц из-за легкоатлетической эстафеты
Вчера, 10:57ГородЭлина СайфрановаФото: 1MI
Движения транспорта по улицам Комарово, Матвея Пинского, Кольцевой и Первомайской 6 мая будет ограничено, сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

В Уфе 6 мая, в связи с проведением легкоатлетической эстафеты будут перекрыты 4 улицы. Как уточняет пресс-служба мэрии Уфы, движение автомобилей будет ограничено с 10:00 до 15:00.

В частности, будут закрыты следующие участки:

— улица Комарова: от улицы Матвея Пинского до улицы Конституции

— улица Матвея Пинского: от улицы Комарова до улицы Кольцевой

— нечетная сторона улицы Кольцевой: от улицы Матвея Пинского до улицы Первомайской

— улица Первомайская: от улицы Кольцевой до улицы Комарова

— улица Комарова: от улицы Первомайской до улицы Конституции.

Кроме того, в пресс-службе отмечают, что на данных участках изменится и схема движения общественного транспорта.

Фото:ufacity.info

Напомним, что 2 мая из-за празднования Ураза-байрама будет ограничено движение также по улице Комарова, но уже от 22-го до 28-го дома и на участке от Цюрупы до Тукаева 54/2.

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