В Уфе власти прогнали отдыхающих и закрыли мангальную зону

Сегодня, 29 марта, ближе к вечеру, стало известно, что сотрудники администрации Советского района Уфы, районного отдела полиции, Центра общественной безопасности и учебного лесопарка наведались в мангальную зону в парке Лесоводов Башкирии, где уже второй день активно жарят шашлыки компании горожан.

На сей раз проверяющие попросили их покинуть территорию парка и впредь соблюдать режим изоляции. Как отметили участники рейда, отдыхающие практически не спорили и оперативно удалились, пообещав больше не нарушать порядок.