В Уфе вместо проспекта Путина появилось Миловское шоссе

Улица получила название - Миловское шоссе, расположена она на участке от улицы Исследовательской Демского района Уфы до транспортной развязки М-7 «Волга» Уфимского района.

Как сообщил заместитель мэра Уфы Артур Хромец, обращение о присвоении данного названия улице поступило в связи с обращением граждан о присвоении адресов вновь построенных объектов недвижимости ЖК "Миловский парк" на новопостроенной улице.

Протяжённость улицы составит 11,1 километров. В том числе 1,4 километра на территории Уфы.

Депутаты уфимского горсовета не стали называть новую улицу именем Владимира Путина. Об этом ранее просили представители инициативной группы дольщиков ЖК «Миловский парк». 9 января они подали заявку в администрацию Уфимского района, предложив переименовать главную улицу микрорайона в проспект имени Владимира Путина.