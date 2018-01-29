В центре Уфы пропало электричество на нескольких улицах

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Около 20 минут назад в Уфе отключили свет в центральной части города. Причины выясняются.
Как сообщили в управлении гражданской защиты Кировского района, электричество отсутствует на ул Тукаева, Пушкина, Средней республиканской и Советской.
- Причины отключения выясняем, пока она не известная, - сообщили Медиакорсети.
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