Испытано на себе: как купить квартиру в Уфе

Корреспондент "Медиакорсети" решал в Уфе жилищный вопрос.

Идея о том, чтобы сменить район проживания, нам с мужем пришла не сразу. Мы жили в районе дворца культуры «Машиностроитель», где хорошо развита инфраструктура, много остановок общественного транспорта с маршрутами практически в любую часть города, магазины и т.д. Согласитесь, это удобно. Но работаем мы с мужем в центре, а как обстоят дела на дороге в нашем мегаполисе, думаю, долго рассказывать не нужно. Нам просто надоело проводить драгоценные часы жизни в пробках, поэтому мы решили переехать ближе к центру.

Вопрос о том, нужен ли нам риэлтор, в нашей семье даже и не рассматривался. Зачем? Ведь на «Авито» огромное количество объявлений, все просто: выбираешь, звонишь, договариваешься о встрече и, если нравится, покупаешь. Документы можно оформить и самим – не глупые же люди. Зачем за все эти элементарные действия переплачивать?

Как оказалось, мы сильно заблуждались. Но не будем торопить события, расскажем все по порядку.

Решение было принято: выбираем «трешку» в районе, который ближе к центру, оформляем ипотеку, а потом продаем нашу «двушку» и рассчитываемся с банком. Естественно, без помощи риэлтора. Квартиру решили покупать на «вторичке», ведь с новостройками много проблем, никогда не знаешь, достроят ли твой дом в срок.

Подходящий вариант не заставил себя ждать – перед Новым годом предложений по продаже квартир было как грибов после дождя.

Выбор пал на «трешку» в кирпичном доме на улице Владивостокской. Дом был построен в начале 90-х по ленинградскому проекту. Три просторные комнаты, две лоджии, просторная прихожая, помещение для хранения заготовок, и большая кухня в 14 «квадратов» - безусловно, это мечта любой хозяйки. В квартире сделан хороший ремонт, новая встроенная кухонная мебель – заезжай и живи, как принято говорить в народе. О том, что это квартира нашей мечты, мы поняли практически сразу. Во время просмотра последней комнаты, мы случайно переглянулись и без слов поняли, что берем. Вечером этого же дня мы позвонили владельцам и сообщили, что готовы идти на сделку. Утром следующего мы отправились в банк с заявлением на разрешение ипотеки.

Банк свое согласие дал уже через два дня. Радостные, мы перезваниваем хозяевам, чтобы назначить время сделки. Но тут нас ждало совсем уж неприятное известие. За эти два дня нашлись другие покупатели, которые уже дали задаток, у них уже было назначено время сделки в регпалате. Как такое могло произойти? Ведь в своих мечтах я уже накрывала праздничный стол на Новый год…. Описать словами то состояние очень сложно.

Однако уже через неделю нам позвонили хозяева той самой желанной квартиры и сказали, что предыдущая сделка сорвалась и предложили свою квартиру нам.

- Это точно ваша квартира. Видите, все-таки дождалась вас, - сказала девушка, представляющая интересы той семьи.

Конечно же, мы согласились. Но что тут началось! Как оказалось, этим людям срочно понадобились деньги, и продать квартиру им надо было очень быстро. Их риэлтор стала нас торопить, все необходимые операции проводились с такой скоростью, что мы просто не могли понять, что происходит, а на наши вопросы она начинала кричать, мотивируя это тем, что времени нет. От скорости всего происходящего просто кружилась голова.

В результате, позвонив вечером друзьям, мы решили все-таки обратиться за помощью в агентство недвижимости. Друзья посоветовали обратиться к оператору недвижимости "Перспектива 24", так как сами не так давно с их помощью достаточно успешно решили квартирный вопрос. И после очередной атаки продавцов квартиры "моей мечты", муж набрал номер агентства.

Молодой человек, внимательно выслушав наш долгий и очень эмоциональный рассказ, попросил нас успокоиться, прислать все документы, которые у нас были и спокойно заниматься своей работой. Ближе к обеду он позвонил и пригласил нас на встречу. Так как время поджимало, встречу решено было не откладывать – договорились на 18.30, квартира квартирой, а работу еще никто не отменял.

Офис «Перспективы» находится на улице Заки Валиди. На входе нас встретила доброжелательная девушка, пригласила нас в комнату переговоров, предложив чай или кофе. Через пару минут подошел наш риэлтор Фарух. И рассказал нам много интересного.

Как оказалось, покупка квартиры – совсем не простое дело. Здесь есть множество нюансов, не зная которые, можно запросто попасть в сети к мошенникам. Об этих нюансах мы, конечно, же даже не догадывались. При покупке квартиры, например, обязательно нужно проверить ее юридическую чистоту.

Фото: Артур Салимов

Ведь жилье могут продавать по поддельным документам, по поддельным доверенностям, квартира может быть оформлена с нарушением прав приватизации, в продаваемой вам квартире могут быть прописаны несовершеннолетние или люди, находящиеся в местах лишения свободы. Кроме того, нынешние собственники могли получить жилье по договору дарения, или оно может находиться в аресте и т.д. В любом из вышеперечисленных вариантов могут объявиться «третьи» лица и оспорить вашу сделку в суде, а вы останетесь без денег и без жилья. Согласитесь, человеку, который «не в теме» и занимается этим порой раз в жизни, вникнуть во все эти нюансы с первого раза достаточно сложно.

«Квартира моей мечты», как оказалось, была не совсем юридически чистая и тому были документальные подтверждения. Для нашей «страховки» риэлтор предложил её продавцам провести несколько несложных действий, которые не заняли бы у них много времени, но обеспечили нам «подушку безопасности». Однако хозяева сделать это отказались. Ответа на мой вопрос о том, если вам так срочно нужно продать жилье, то почему вам не пойти на наши условия (ведь мы даже не просили снизить цену), не последовало. В итоге от сделки нам пришлось отказаться, ведь эти риски совсем не оправданны.

Фото: Артур Салимов

Риэлтор посоветовал нам не переживать, ведь наш город достаточно большой, и интересных вариантов жилья здесь достаточно много. Как выяснилось позже, он оказался прав.

Фарух записал наши пожелания к жилью, а они были достаточно привередливые. Нам хотелось максимально тихое место: квартира на последнем этаже невысокого кирпичного дома, чтобы окна были обязательно во двор, желательно, чтобы дом находился в экологически чистом районе, но обязательно с развитой инфраструктурой.

Уже на следующий день на почту моего мужа пришло письмо с вариантами квартир, подходящих под наши параметры. Причем варианты были гораздо интереснее, а стоимость даже ниже. Пересмотрев кучу вариантов, мы решили остановиться на квартирах в новостройках. В тех домах, которые уже находятся на стадии сдачи или уже сданы, отобрали вариантов шесть.

Теперь нужно было выезжать на место, чтобы все оценить. На первый взгляд, это, конечно, не так-то сложно. Но, как оказалось на практике, достаточно изнуряюще. Много вопросов возникало к первому варианту – не совсем нравится район, во втором – толщина стен, в третьем, четвёртом, пятом, шестом – везде были какие–то моменты, которые не устраивали либо меня, либо мужа. При этом Фарух всегда был вежлив, рассказывал «плюсы» и «минусы» всех вариантов, ничего нам не навязывал, а все наши «капризы» выслушивал с пониманием и брал их себе на заметку. Признаться честно, мне уже надоело тратить время на это дело. Я уже хотела все остановить. Но Фарух все-таки уговорил нас посмотреть еще один вариант.

На просмотр этого жилья я ехала достаточно скептически настроенной. Но тут оказалось, что наш риэлтор услышал все наши пожелания и нашел то, от чего мы просто не смогли отказаться.