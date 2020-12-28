В Уфе перекроют центральные улицы на время парада Снегурочек

В Уфе перекроют центральные улицы на время парада Снегурочек

Сегодня, 16:30ГородАнна КононоваPhoto: Терра Зима
В столице Башкирии перекроют часть улиц в связи с проведением парада Снегурочек. На это время будет изменена схема движения общественного транспорта.

3 января в Уфе пройдет парад Снегурочек. В этот день с 11:00 до 17:00 будет перекрыта улица Гафури на участке от Пушкина до Заки Валиди; улица Пушкина от Гафури до Театральной; Театральная от Пушкина до Заки Валиди; а также Заки Валиди от Театральной до Гафури.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на время мероприятия изменится схема движения общественного транспорта. Жителям и гостям города рекомендовано заранее спланировать свой маршрут.

Напомним, башкирские Снегурочки пройдут от Конгресс-холла «Торатау» по улице Заки Валиди. В мероприятии примет участие звезда шоу-бизнеса Анна Семенович. Отметим, что самая оригинальная Снегурочка получит главный приз — 100 тысяч рублей.

Related news:
Новый годБашкирияУфа
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы