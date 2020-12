В Уфе перекроют центральные улицы на время парада Снегурочек

В столице Башкирии перекроют часть улиц в связи с проведением парада Снегурочек. На это время будет изменена схема движения общественного транспорта.

3 января в Уфе пройдет парад Снегурочек. В этот день с 11:00 до 17:00 будет перекрыта улица Гафури на участке от Пушкина до Заки Валиди; улица Пушкина от Гафури до Театральной; Театральная от Пушкина до Заки Валиди; а также Заки Валиди от Театральной до Гафури. Как сообщает пресс-служба мэрии, на время мероприятия изменится схема движения общественного транспорта. Жителям и гостям города рекомендовано заранее спланировать свой маршрут. Напомним, башкирские Снегурочки пройдут от Конгресс-холла «Торатау» по улице Заки Валиди. В мероприятии примет участие звезда шоу-бизнеса Анна Семенович. Отметим, что самая оригинальная Снегурочка получит главный приз — 100 тысяч рублей.

