В Уфе перекроют центральные улицы на время парада Снегурочек

3 января в Уфе пройдет парад Снегурочек. В этот день с 11:00 до 17:00 будет перекрыта улица Гафури на участке от Пушкина до Заки Валиди; улица Пушкина от Гафури до Театральной; Театральная от Пушкина до Заки Валиди; а также Заки Валиди от Театральной до Гафури.