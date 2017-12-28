В Уфе родители школьников пожаловались на заражение вшами

В неприятном списке – школы №20, 35, 45, 130, есть случаи в 3, 39 и 42 школах.

В социальных сетях появилась информация о заражении школьников педикулезом. Родители сообщают, что дети болеют «целыми классами». В неприятном списке – школы №20, 35, 45, 130, есть случаи в 3, 39 и 42 школе. Мы решили проверить слух и созвонились с администрациями некоторых учебных заведений.

В школе №35 директор Марина Мавлютова опровергла сообщения о заражении педикулезом.

- Медики регулярно осматривают наших учеников, - сказала Марина Шамилевна. – Случаев педикулеза они не фиксировали. Если бы что-то было, мы бы знали.

Как пояснили в школе №130, последний раз заражение педикулезом было в октябре, «но это был единичный случай, после него все обработали, сейчас все благополучно».

- В Роспотребнадзор с жалобами на вшей никто не обращался, - сообщила пресс-секретарь Управления Федеральной службы по надзоры в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан Анастасия Кучимова. – Если родители обнаружат у своего ребенка признаки заражения, им стоит обратится в поликлинику, где они получат справку с подтвержденным диагнозом «педикулез». После этого специалисты Роспотребнадзора выедут с проверкой в школы, дополнительно сомотрят детей и помещения, проведут обработку и дезинфекцию. Ребенок в течение 30 дней должен находиться под наблюдением врачей. Школы и классы на карантин не закрывают, школьник может посещать занятия.

- 2 недели назад 35 и 39 школу проверяли планово медики. В 39-ой случаев педикулеза не выявлено. В 35 школе единичные случаи в одном из классов, дети отправлены домой с рекомендациями по обработке. 130 школа - один ребенок в октябре, своевременно выявили и вывели временно из коллектива, 42 лицей - 1 ребенок в декабре. Распространения и массовости нет, - сообщили в пресс-службе администрации.

По данным Всемирной организации здравоохранения постоянному риску заражения педикулезом подвержены несколько миллиардов людей во всем мире. Педикулез является самым распространенным паразитарным заболеванием независимо от уровня экономического развития страны. Динамика заболеваемости педикулезом в Российской Федерации за последнее десятилетие не имеет тенденции к снижению, ежегодно в Российской Федерации регистрируется до 300 тысяч случаев педикулеза.

В шести субъектах Российской Федерации показатели заболеваемости педикулезом (на 100 тысяч населения) превышают среднероссийский показатель: в Камчатском крае, Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Архангельской области, городах Москве и Санкт-Петербурге. В Москве на протяжении последних шести лет педикулез занимает второе место по уровню заболеваемости после ОРВИ среди инфекционной и паразитарной заболеваемости.

Педикулёз (pediculosis, вшивость) - заразное заболевание, вызываемое паразитированием на теле человека вшей. Вопреки распространённому мнению, что педикулёз - участь лиц без определённого места жительства это заболевание с одинаковой степенью вероятности может встретиться у каждого.

В отличие от целого ряда заболеваний, которые человечество практически победило, педикулез прошел сквозь века. Еще до нашей эры Геродот писал о том, что египетские жрецы так тщательно выбривали головы для того, чтобы обезопасить себя от неприятных насекомых - вшей. Педикулез, как правило, является следствием нарушения гигиенических норм, но исследования показали, что вошь любит чистые волосы и не боится воды, прекрасно плавает и бегает (но не прыгает).

К сожалению, педикулез можно заполучить практически в любом месте, где возможен тесный контакт одного человека с другим: в магазине, поезде или другом общественном транспорте и даже в бассейне. Более того, вошь может в течение 2-3 дней ждать нового хозяина на подушке.

На человеке могут паразитировать головная, платяная и лобковая вошь. Возможно поражение смешанным педикулёзом (например, одновременное присутствие головных и платяных вшей). Вши питаются кровью хозяина, а яйца (гниды) приклеивают к волосам. Платяная вошь откладывает яйца в складках одежды, реже приклеивает их к волосам на теле человека. Платяная и головная вши являются переносчиками сыпного тифа и некоторых видов лихорадок.

Головная вошь живет и размножается в волосистой части головы, предпочтительно на висках, затылке и темени. Питается каждые 2-3 часа, плохо переносит голод. Вши яйцекладущие. Развитие яиц (гнид) происходит в течение 5-9 дней, личинок - 15-17 дней. Продолжительность жизни взрослых особей - 27-30 дней. Самка откладывает ежедневно 3-7 яиц, за всю жизнь - от 38 до 120 яиц.

Головным педикулёзом особенно часто заражаются дети. Заражение педикулезом происходит в результате непосредственного контакта «голова к голове» с человеком, у которого педикулез.

Опасность развития педикулёза связана с тем, что вши очень быстро размножаются. Рост численности паразитов и увеличение количества их укусов могут стать причиной различных гнойничковых поражений кожи, вторичной бактериальной инфекции, аллергических реакций.

Чтобы не заразится, соблюдайте правила личной гигиены (мытьё тела не реже 1 раза в 7 дней со сменой нательного и постельного белья; ежедневное расчёсывание волос головы;стирка постельных принадлежностей; регулярная уборка жилых помещений).