Как будут ходить автобусы, трамваи и троллейбусы в праздничные дни в Уфе

Администрация города опубликовала расписание движения общественного транспорта в новогоднюю ночь и каникулы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать до 3 часов ночи.

После окончания праздничного фейерверка уфимцев и гостей башкирской столицы развезут с остановки «Горсовет» по трем троллейбусным маршрутам:

- № 1 – до Центрального рынка;

- № 13 – до микрорайона «Белореченский»;

- № 22 – до СКК «Уфа-Арена».

В северной части города движение троллейбусов будет осуществляться по маршрутам № 9 – по Первомайской до Уфимского ДОКа, а также № 10 – по Кольцевой до Уфимского ДОКа.

Движение трамваев будет осуществляться с остановки «Госцирк» по 5 маршруту – до улицы Пушкина и по 18 маршруту – до Зеленой рощи.

В праздничные каникулы работа общественного транспорта будет организована следующим образом:

1 января

- трамваи и троллейбусы с 7 до 23.30;

- автобусы - с 8 до 23.30;

Со второго января транспорт будет ходить с 7.00 до 23.30.