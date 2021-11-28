Дом Берга в Уфе вошел в реестр объектов культурного наследия

Так, Башкультнаследие опубликовало приказ о включении «Дома Андрея Берга» в Уфе в единый государственный реестр объектов культурного наследия. В пресс-службе отметили, объект признан культурным наследием местного значения.
Напомним, «Дом Берга» находится по адресу улица Пушкина, 77 и был построен еще в начале 19 века. Более 30 лет домом владела семья Андрея Берга, с 1902 года и до 1919 дом принадлежал купцу Бадретдину Назирову, а уже после он перешел в собственность городского коммунального фонда. Сейчас «Дом Берга» является собственностью администрации.
Известно, что дом считался жилым до конца 2010-х годов и на данный момент его жителей расселяют.
Ранее мы сообщали, что накануне план по реконструкции «Усадьбы Бахаровских» прошел прошел государственную историко-культурную экспертизу. Так, согласно проекту, будут разобраны завалы, демонтированы новые постройки на территории усадьбы, а также отреставрированы сохранившиеся декоративные элементы и восстановлен облик стен. Отметим, в марте 2020 года в доме произошел пожар.