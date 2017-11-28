В Уфе в самовольно установленных павильонах отключили свет

Уже к обеду сегодняшнего дня их демонтируют и вывезут с участка.

28 ноября начались подготовительные работы по демонтажу объектов на улице Менделеева на участке от автомойки «Дакар» до АЗС «Башнефть», сообщили в пресс-службе администрации города.

Советский районный суд признал постройки подлежащими сносу, договор на электроснабжение объектов расторгли накануне, произведено отключение потребителей.