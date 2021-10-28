Власти Уфы начинают подготовку к празднованию Нового года

Власти Уфы утвердили план мероприятий для подготовки к Новому году. В план входят установка елок и ледовых городков, новогоднее оформление и новогодние мероприятия, сообщает администрация Уфы.

Известно, что первые мероприятия по подготовке начнутся уже в ноябре. Так, согласно документу, места для установки елок и ледовых городков будут выбраны до 15 ноября. Далее, до 1 декабря планируют разработать концепцию городского оформления к Новому году, а план по проведению культурно-зрелищных, спортивно-массовых мероприятий разработают до 6 декабря. Отметим, все новогодние мероприятия в Уфе пройдут с 20 декабря по 15 января. Известно, что основной площадкой для проведения Нового года в Уфе выбрали площадь имени Ленина. Там же в новогоднюю ночь будет организована праздничная программа.

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