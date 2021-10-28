В Уфе на два дня закрыли проезд к старому Бельскому мосту

Известно, что с 28 октября по 30 октября проезд к старому Бельскому мосту изменится. В частности, как сообщает мэрия Уфы, проезд будет недоступен для грузового и общественного транспорта. Как будет осуществляться движение изображено на схеме:
В администрации объясняют временное перекрытие движения необходимостью строительства правобережных подходов к новому мосту-вставке в створе ул. Воровского.
Напомним, что до 1 ноября на Бельском мосту перекрыта одна полоса движения. Ограничение также связано со строительством дороги к новому мосту-вставке.