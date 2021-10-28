В Уфе на два дня закрыли проезд к старому Бельскому мосту

В Уфе на два дня закрыли проезд к старому Бельскому мосту
В Уфе на два дня закрыли проезд к старому Бельскому мосту
Вчера, 15:51ГородЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Проезд к старому Бельскому мосту с 28 по 30 октября изменится из-за строительных работ на новом мосту-вставке в створе ул. Воровского, сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

Известно, что с 28 октября по 30 октября проезд к старому Бельскому мосту изменится. В частности, как сообщает мэрия Уфы, проезд будет недоступен для грузового и общественного транспорта. Как будет осуществляться движение изображено на схеме:

Фото:ufacity.info

В администрации объясняют временное перекрытие движения необходимостью строительства правобережных подходов к новому мосту-вставке в створе ул. Воровского.

Напомним, что до 1 ноября на Бельском мосту перекрыта одна полоса движения. Ограничение также связано со строительством дороги к новому мосту-вставке.

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