С 25 ноября на девяти популярных автобусных маршрутах Уфы вырастет стоимость проезда

Цены на проезд в маршрутках изменятся ближе к концу ноября, но есть и актуальные известия о росте цен на социально значимые услуги, а именно с 1 ноября 2021 родительская плата за присмотр за детьми в детских садах составит 151 рубль, против 126 рублей ранее. теперь родители будут платить 3171 рублей в месяц за 21 день пребывания в учреждении. Увеличение цен связано с ростом цен на продукты питания, с 2017 года стоимость основных продуктов увеличилась на 40,5%. Горожане тем временем недоумевают, когда же в связи с ростом цен на продукты питания поднимут и зарплаты.