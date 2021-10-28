С 25 ноября на девяти популярных автобусных маршрутах Уфы вырастет стоимость проезда

С 25 ноября на девяти популярных автобусных маршрутах Уфы вырастет стоимость проезда
С 25 ноября на девяти популярных автобусных маршрутах Уфы вырастет стоимость проезда
Вчера, 15:19ГородИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
28 октября о росте стоимости проезда на популярных автобусных маршрутах Уфы сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Пока уфимцы ежедневно высказывают недовольство ситуацией с городским транспортом, изменения в данной сфере все же появились, точнее появятся уже в следующем месяце. Но это будут не те изменения, о которых мечтают горожане, а подорожание стоимости проезда в общественном транспорте.

Городские маршруты под номерами 209, 211, 228, 229, 235, 243, 249, 266 и 55 с. У большей части маршрутов стоимость проезда повысится до 35 рублей, причем сумма не будет меняться при оплате проезда транспортной картой Алга и в обоих случаях составит 35 рублей. Это маршруты 209, 229, 235, 243, 55с.

30 рублей с 25 ноября будет стоить поездка на маршрутах под номерами 211 и 266. 249 и 228 маршруты теперь за проезд будут просить 25 рублей, и наличными и картой Алга.

Цены на проезд в маршрутках изменятся ближе к концу ноября, но есть и актуальные известия о росте цен на социально значимые услуги, а именно с 1 ноября 2021 родительская плата за присмотр за детьми в детских садах составит 151 рубль, против 126 рублей ранее. теперь родители будут платить 3171 рублей в месяц за 21 день пребывания в учреждении. Увеличение цен связано с ростом цен на продукты питания, с 2017 года стоимость основных продуктов увеличилась на 40,5%. Горожане тем временем недоумевают, когда же в связи с ростом цен на продукты питания поднимут и зарплаты.

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