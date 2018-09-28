Улица Дагестанская в Уфе превратится в «небольшой проспект»

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До ухода в отставку Ирек Ялалов дал поручение о расширении улицы Дагестанской в большом и перспективном микрорайоне «Дема» до «небольшого проспекта».
Улица Дагестанская является практически единственной дорожной артерией, по которой горожане попадают в северную часть Демы. По словам сити-менеджера, этот важный транспортный объект должен стать магистральной улицей.
Напомним, что на пересечении улицы Дагестанской и Мечтателей располагается жилой комплекс «Серебряный ручей», разделенный на два микрорайона. Одна его часть – микрорайон «Дема-8» уже построена: четырнадцать домов полностью заселены. В микрорайоне «Дема-9» по самым современным технологиям из экологически чистых сертифицированных материалов возводятся 7 жилых домов.
Расширение дороги облегчит въезд в северную часть Демы и привнесет в жизнь жителей микрорайона «Серебряный ручей» еще больше комфорта.
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