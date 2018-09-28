Мэрия Уфы проводила Ирека Ялалова неофициальным гимном города

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Знаменитую песню Рима Хасанова «Уфимские липы» сотрудники столичной администрации спели вместе и потом сделали общее фото на память.
Сегодня, 28 сентября, в администрации Уфы прошло прощание коллектива с главой администрации города Иреком Ялаловым.
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Церемония прошла в очень теплой обстановке. После слов признательности Ирека Ялалова за поддержку, сказанных в адрес коллег, его бывшие (теперь уже) подчиненные исполнили песню Рима Хасанова «Уфимские липы», которая является неофициальным гимном Уфы.
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Песня сопровождалась видеоклипом, в котором были запечатлены яркие моменты работы Ирека Ялалова в мэрии.
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Затем Ирека Ишмухаметовича проводили из актового зала уфимской мэрии, в котором он каждый четверг проводил искрометные планерки, аплодисментами.
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На память все участники мероприятия сфотографировались вместе с Иреком Ялаловым на улице, перед зданием мэрии.
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