Мэрия Уфы проводила Ирека Ялалова неофициальным гимном города

Сегодня, 28 сентября, в администрации Уфы прошло прощание коллектива с главой администрации города Иреком Ялаловым.

Церемония прошла в очень теплой обстановке. После слов признательности Ирека Ялалова за поддержку, сказанных в адрес коллег, его бывшие (теперь уже) подчиненные исполнили песню Рима Хасанова «Уфимские липы», которая является неофициальным гимном Уфы.

Песня сопровождалась видеоклипом, в котором были запечатлены яркие моменты работы Ирека Ялалова в мэрии.

Затем Ирека Ишмухаметовича проводили из актового зала уфимской мэрии, в котором он каждый четверг проводил искрометные планерки, аплодисментами.

На память все участники мероприятия сфотографировались вместе с Иреком Ялаловым на улице, перед зданием мэрии.