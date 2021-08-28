Уфимцы требуют у властей вернуть маршрут 298 ДОК-МЕГА, который внезапно отменили

26 августа в Уфе перестал функционировать маршрут № 298. Маршрут пролегал через всю Уфу, от остановки «Уфимский ДОК», проходил весь проспект Октября, центр города и следовал в сторону аэропорта, до ТЦ «МЕГА».
Издание ЕАН сообщало, что произошло это из-за истечения срока действия маршрутных карт, которое фактически произошло сегодня, 28 августа. Пролонгировать карты в мэрии предпринимателю не стали без объяснения причин. Из-за выходного дня взять оперативный комментарий об этих причинах или же о их отсутствии в мэрии Уфы взять не получится, но получится увидеть яркую реакцию на отмену маршрута горожан.
Свой гнев выражает в электронной приемной органов власти Башкирии уфимка Юлия Овчинникова. О обращении она обратилась к Радию Хабирову с требованием вернуть маршрут и «прекратить измывательство над жителями Инорса».
Понятно, что проблемы нас, сирых и убогих, вынужденных ездить на работу в общественном транспорте, чтобы заработать на пропитание и заплатить налоги вам на зарплаты и золотые бонусы, вас, греющих свои пятые точки на сиденьях с подогревом в комфортабельных Мерседесах, совсем не волнуют.Юлия Овчинникова
Женщина полагает, что решением отменить 298 маршрут власти лишили многотысячный район чуть ли не единственного способа попасть на работу.
Теперь заводчане УМПО, не могут попасть на работу в выходные дни, ибо ваш Башавтотранс начинает работу только с 7 утра, а смены на заводе бывают и с 6. Сотрудники офисов на проспекте ездят теперь с пересадками или по 3 часа минимум с пробками через первомайскую. Юлия Овчинникова
Напомнила женщина и о множестве людей, которые работают в пригороде и в аэропорту, и 298 был единственным маршрутом, который позволял пусть и с пересадкой, но добраться до работы.
В данный момент обращение, которое смело можно назвать криком души рассматривается, а исполнителем поручения значится Сергей Греков, который находится в отпуске до конца выборов, при том что дата ответа запланирована на 8 сентября.
Не остался в стороне и уфимский фейсбук. Свое негодование там остро выразил Владлен Окунев, директор по развитию весьма провокационного бренда одежды с башкирским колоритом DAM DAM.
Полностью привести негодование Окунева нельзя из соображений цензуры. Но мужчина однозначно негативно оценивает то, как в Уфе работает транспортная реформа.
Так я вам расскажу: вчера без объявления войны отменили все рейсы под номером 298 (Мега-Док), в результате чего толпы людей загрузили в 110 автобус, тот самый огромный аэропортовский, наравне с садо-огородниками и прочими прилетно-залётными. Владен Окунев
Далее в тексте описывается высшая степень удивления пассажиров и водителей. Окунев приводит в своем посте и слова руководителя пресс-службы администрации Уфы Талгата Зайнуллина
Двадцать пятого августа в адрес перевозчика направлено уведомление о том, что переоформлены и готовы к выдаче новое свидетельство и 40 карт муниципального маршрута регулярных перевозок № 298. Талгат Зайнуллин
Заключил Окунев свой пост предположением, что неизвестно как скоро решится этот вопрос и вскользь упомянул грядущие выборы.