Уфимцы требуют у властей вернуть маршрут 298 ДОК-МЕГА, который внезапно отменили

Теперь заводчане УМПО, не могут попасть на работу в выходные дни, ибо ваш Башавтотранс начинает работу только с 7 утра, а смены на заводе бывают и с 6. Сотрудники офисов на проспекте ездят теперь с пересадками или по 3 часа минимум с пробками через первомайскую. Юлия Овчинникова