Стало известно об отмене сразу нескольких автобусных маршрутов в Уфе

Стало известно об отмене сразу нескольких автобусных маршрутов в Уфе
Стало известно об отмене сразу нескольких автобусных маршрутов в Уфе
Вчера, 15:48ГородИрина ДеревянчукФото: Пресс-служба мэрии Уфы
Новость об отмене невостребованных маршрутов и дубль-маршрутов сообщила мэрия города.

В мэрии сообщают, что уже завтра, 29 августа 2021 года на рейс уже не выйдут маршруты:

  • №25 «Телецентр - Троллейбусное депо №2»
  • №52с «Оздоровительный комплекс «Сипайловский» – Башкирская республиканская гимназия-интернат №1 им. Рами Гарипова»
  • №201 «Ул. Дагестанская – Северный автовокзал»
  • №239 «Северный автовокзал – Железнодорожный вокзал – Нижегородка»
  • №260 «Микрорайон «Белореченский» – Театр кукол»
  • №269 «Микрорайон «Белореченский» – Асфальтобетонный завод».

На сайте городской администрации сказано, что муниципалитет ведёт системную работу в сфере пассажирского транспорта. Упомянули в сообщении и разработанный документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам. Срок действия документа – с 2019 до 2023 года и предусматривает оптимизацию нынешней модели транспортного обслуживания. Оптимизация под собой подразумевает в том числе отмену невостребованных маршрутов или дублирующих иные.

В мэрии указали и альтернативные отмененным маршрутам автобусы. По мнению чиновников администрации:

  • Маршрут №25 могут заменить №51 и №249.
  • Маршрут №52с может заменить №222
  • Маршрут №269 может заменить №69.
  • Маршрут №260 может заменить троллейбус (!) №16

Маршрут №223 «ТЭЦ-1 – Торгово-сервисный комплекс «Пушкинский» по заявлению мэрии давно подлежал отмене. С просьбой прекратить действие свидетельства об осуществлении перевозок по причине невостребованности маршрута и отсутствия устойчивого пассажиропотока к чиновникам обратился владелец. Про малоизвестный маршрут № 201 дополнительной информации мэрия не дала.

Напомним, 25 августа в Уфе отменили популярный маршрут №298, который курсировал между отдаленным районом города Инорс и ТЦ Мега. Горожане активно выражают свое негодование от подобных изменений.

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