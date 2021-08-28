Стало известно об отмене сразу нескольких автобусных маршрутов в Уфе

В мэрии сообщают, что уже завтра, 29 августа 2021 года на рейс уже не выйдут маршруты:
На сайте городской администрации сказано, что муниципалитет ведёт системную работу в сфере пассажирского транспорта. Упомянули в сообщении и разработанный документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам. Срок действия документа – с 2019 до 2023 года и предусматривает оптимизацию нынешней модели транспортного обслуживания. Оптимизация под собой подразумевает в том числе отмену невостребованных маршрутов или дублирующих иные.
В мэрии указали и альтернативные отмененным маршрутам автобусы. По мнению чиновников администрации:
Маршрут №223 «ТЭЦ-1 – Торгово-сервисный комплекс «Пушкинский» по заявлению мэрии давно подлежал отмене. С просьбой прекратить действие свидетельства об осуществлении перевозок по причине невостребованности маршрута и отсутствия устойчивого пассажиропотока к чиновникам обратился владелец. Про малоизвестный маршрут № 201 дополнительной информации мэрия не дала.
Напомним, 25 августа в Уфе отменили популярный маршрут №298, который курсировал между отдаленным районом города Инорс и ТЦ Мега. Горожане активно выражают свое негодование от подобных изменений.