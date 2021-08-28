Стало известно об отмене сразу нескольких автобусных маршрутов в Уфе

На сайте городской администрации сказано, что муниципалитет ведёт системную работу в сфере пассажирского транспорта. Упомянули в сообщении и разработанный документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам. Срок действия документа – с 2019 до 2023 года и предусматривает оптимизацию нынешней модели транспортного обслуживания. Оптимизация под собой подразумевает в том числе отмену невостребованных маршрутов или дублирующих иные.