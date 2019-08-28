В Уфе перекрыли часть проспекта Октября
Вчера, 10:06ГородТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Срок окончания ремонта пока не уточнили.
Вчера, 27 августа, с восьми часов вечера оказалась перекрыта для транспорта часть проспекта Октября от площади Володарского до 50 лет СССР.
Как пояснили в мэрии, причина перекрытия улицы – ремонт дорожного покрытия в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Срок окончания ремонта не уточняется.
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