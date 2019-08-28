Уфимцы устали друг от друга – так считают риэлторы

Спрос на совместную аренду жилья резко упал.
Устали или не устали, но жить вместе больше не хотят: в столице Башкирии упал спрос на совместную аренду жилья. К такому выводу пришли аналитики одного из известных порталов бесплатных объявлений. Под совместной арендой имеется в виду не когда жилье снимает пара, а аренда жилплощади с подселением.
Снижение спроса на этот вид аренды жилья за год составило 18%. При этом в среднем по России снижение составило гораздо более скромную величину – минус 5%.
В Уфе самым доступным вариантом совместной аренды аналитики называют съем комнаты в квартире. Средняя цена такой аренды за год в Уфе снизилась на 4,2% и составила 5300 рублей в месяц.
При этом если снимать не комнату, а целую квартиру или дом, то часть для арендатора при совместном съеме выйдет значительно дороже: часть квартиры будет стоить в среднем 11600 рублей, а часть дома 9000 рублей.
Самые дорогие комнаты (аренда) в Москве: почти 11 тысяч рублей. Во второй российской столице – Санкт-Петербурге – аренда комнаты обойдется чуть дороже 8 тысяч рублей. Дешевле всего снять комнатушку в Нижнем Новгороде – меньше чем за 5 тысяч рублей в месяц.