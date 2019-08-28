Уфимцы устали друг от друга – так считают риэлторы

Устали или не устали, но жить вместе больше не хотят: в столице Башкирии упал спрос на совместную аренду жилья. К такому выводу пришли аналитики одного из известных порталов бесплатных объявлений. Под совместной арендой имеется в виду не когда жилье снимает пара, а аренда жилплощади с подселением.

Снижение спроса на этот вид аренды жилья за год составило 18%. При этом в среднем по России снижение составило гораздо более скромную величину – минус 5%.

В Уфе самым доступным вариантом совместной аренды аналитики называют съем комнаты в квартире. Средняя цена такой аренды за год в Уфе снизилась на 4,2% и составила 5300 рублей в месяц.

При этом если снимать не комнату, а целую квартиру или дом, то часть для арендатора при совместном съеме выйдет значительно дороже: часть квартиры будет стоить в среднем 11600 рублей, а часть дома 9000 рублей.