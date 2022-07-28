Житель Уфы пожаловался на «золотую молодежь», которая пинала столб в новом парке

В комментариях тем временем, пользователи сообщают и о других проступках посетителей парка. В частности, Ольга С. пишет, что кто-то камнями намеревался «разломать дорожку для роликов», а Мавлида Я. пишет об уфимцах, которые в парке выгуливают собак. Между тем, Матвей Н. решил встать на защиту подростков и сообщил, что «бьют они не сам столб, а поролоновое покрытие, специально предназначенное для сдерживания ударов».