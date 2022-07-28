Житель Уфы пожаловался на «золотую молодежь», которая пинала столб в новом парке

Житель Уфы пожаловался на «золотую молодежь», которая пинала столб в новом парке
Житель Уфы пожаловался на «золотую молодежь», которая пинала столб в новом парке
Вчера, 14:28ГородЭлина СайфрановаФото: скриншот видео
Инцидент произошел поздним вечером в недавно открывшемся парке «Птицы».

Житель Уфы Житель Уфы пожаловался на «золотую молодежь», которая, по его словам, на протяжении 20 минут пинала столб в парке «Птицы» в микрорайоне Сипайлово.

— Анонимно пожалуйста. Вот такая золотая молодёжь растёт. Не давно ведь построили такой красивый парк Птицы, а этим лишь бы сломать, пинали ведь с разбегу этот столб минут 20, негодует житель города.

Подкрепляет свои слова местный житель видеороликом, на котором компания из четырех подростков наносит удары по столбу руками и ногами. Судя по кадрам происходило все поздним вечером.

Видео:vk.com // Подслушано Сипайлово

В комментариях тем временем, пользователи сообщают и о других проступках посетителей парка. В частности, Ольга С. пишет, что кто-то камнями намеревался «разломать дорожку для роликов», а Мавлида Я. пишет об уфимцах, которые в парке выгуливают собак. Между тем, Матвей Н. решил встать на защиту подростков и сообщил, что «бьют они не сам столб, а поролоновое покрытие, специально предназначенное для сдерживания ударов».

Напомним, что парк «Птицы» за 75 миллионов рублей открыли 14 июля в уфимском микрорайоне Спийлово. Однако его открытие должно было состояться еще в декабре 2021 года.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы