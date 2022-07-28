Житель Уфы пожаловался на «золотую молодежь», которая пинала столб в новом парке

Житель Уфы Житель Уфы пожаловался на «золотую молодежь», которая, по его словам, на протяжении 20 минут пинала столб в парке «Птицы» в микрорайоне Сипайлово.
— Анонимно пожалуйста. Вот такая золотая молодёжь растёт. Не давно ведь построили такой красивый парк Птицы, а этим лишь бы сломать, пинали ведь с разбегу этот столб минут 20, негодует житель города.
Подкрепляет свои слова местный житель видеороликом, на котором компания из четырех подростков наносит удары по столбу руками и ногами. Судя по кадрам происходило все поздним вечером.
В комментариях тем временем, пользователи сообщают и о других проступках посетителей парка. В частности, Ольга С. пишет, что кто-то камнями намеревался «разломать дорожку для роликов», а Мавлида Я. пишет об уфимцах, которые в парке выгуливают собак. Между тем, Матвей Н. решил встать на защиту подростков и сообщил, что «бьют они не сам столб, а поролоновое покрытие, специально предназначенное для сдерживания ударов».
Напомним, что парк «Птицы» за 75 миллионов рублей открыли 14 июля в уфимском микрорайоне Спийлово. Однако его открытие должно было состояться еще в декабре 2021 года.