По проспекту Октября в Уфе перестанут ходит троллейбусы

В мэрии Уфы сообщили об очередных ограничениях движения в городе. Так уже завтра, в пятницу 29 июля в 22 часа на проспекте Октября начнет действовать ограничение движения на участке ограниченном улицами Шафиева и Южным проездом.
И хотя ограничится движение лишь на небольшом участке проспекта Октября, троллейбусы, которые курсируют по главной городской магистрали под номерами 13 и 22 не будут выходить на линию с 22 часов пятницы 29 июля до раннего утра понедельника 1 августа.
Во время подготовки к работам на проспекте Октября будет перекрыта только одна полоса проезжей части, но во время устройства основания асфальтобетонного покрытия движения не будет на двух полосах проезжей части.