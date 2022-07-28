По проспекту Октября в Уфе перестанут ходит троллейбусы

И хотя ограничится движение лишь на небольшом участке проспекта Октября, троллейбусы, которые курсируют по главной городской магистрали под номерами 13 и 22 не будут выходить на линию с 22 часов пятницы 29 июля до раннего утра понедельника 1 августа.