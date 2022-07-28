По проспекту Октября в Уфе перестанут ходит троллейбусы

По проспекту Октября в Уфе перестанут ходит троллейбусы
По проспекту Октября в Уфе перестанут ходит троллейбусы
Вчера, 17:52ГородИрина ДеревянчукФото: 1MI
Два маршрута № 13 и № 22 вернутся и будут перевозить пассажиров только ранним утром 1 августа.

В мэрии Уфы сообщили об очередных ограничениях движения в городе. Так уже завтра, в пятницу 29 июля в 22 часа на проспекте Октября начнет действовать ограничение движения на участке ограниченном улицами Шафиева и Южным проездом.

И хотя ограничится движение лишь на небольшом участке проспекта Октября, троллейбусы, которые курсируют по главной городской магистрали под номерами 13 и 22 не будут выходить на линию с 22 часов пятницы 29 июля до раннего утра понедельника 1 августа.

Во время подготовки к работам на проспекте Октября будет перекрыта только одна полоса проезжей части, но во время устройства основания асфальтобетонного покрытия движения не будет на двух полосах проезжей части.

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