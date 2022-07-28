На дорогах Башкирии пройдут массовые проверки водителей

На территории республики с завтрашнего дня стартуют массовые проверки автомобилистов. Информацию об этом Mkset подтвердили в республиканском ГИБДД.
Как сообшили в ведомстве, с 29 июля рейды затронут такие дороги, как Уфа — Янаул, Уфа — Инзер — Белорецк, а также Уфа — Чишмы — Киргиз-Мияки. Проверки пройдут также на на трассах М-7, М-5 «Урал» и Уфа — Оренбург.
Отмечается, что в ходе мероприятий особое внимание будет уделено транспорту, осуществляющему пассажирские перевозки.
Напомним, что за минувшие несколько недель на дорогах республики возросло количество дорожных инцидентов с летальным исходом. Так, шесть человек из числа пассажиров микроавтобуса погибли в результате его столкновения с автомобилем дорожных служб. Водитель общественного транспорта был задержан.
Также днём ранее жителей республики шокировало ДТП, унесшее жизни 39-летней женщины и её ребёнка. Когда те переходили дорогу по пешеходному переходу их на своём кроссовере сбила 28-летняя местная жительница.