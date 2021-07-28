В Уфе разоблачили вандала, который сломал скульптуру пчелы в фонтане

Неизвестно, действовал ли паренек из личной неприязни к пчеле или же сломал ее ненароком. Выяснится это позже. Mkset остается лишь напомнить, что пчела не понравилась не только пока еще таинственному девятикласснику, но и известному блогеру и урбанисту Илье Варламову. Он даже делал громкие заявления о том, что подобный «колхозный креатив» изгадил сталинский двор.