В Уфе разоблачили вандала, который сломал скульптуру пчелы в фонтане

Брифинг совместно с министром ЖКХ Башкирии Аланом Марзаевым на этот раз содержал настоящую детективную историю. Чиновники обсуждали событие начала лета этого года. В уфимской Черниковке тогда еще неизвестный вандал разрушил скульптуру пчелы в фонтане, расположенном во дворе сталинок.
Директор УЖХ Орджоникидзевского района Артур Шагаргазин раскрыл карты и сообщил, что стала известна личность вандала, расправившегося со скульптурой. Им оказался местный ученик 9 класса. Но сейчас девятиклассник находится на каникулах в деревне, и ждут его в городе не только учебный год и друзья со двора, но и «сюрприз», так заявил глава министерства ЖКХ Башкирии Алан Марзаев.
Неизвестно, действовал ли паренек из личной неприязни к пчеле или же сломал ее ненароком. Выяснится это позже. Mkset остается лишь напомнить, что пчела не понравилась не только пока еще таинственному девятикласснику, но и известному блогеру и урбанисту Илье Варламову. Он даже делал громкие заявления о том, что подобный «колхозный креатив» изгадил сталинский двор.