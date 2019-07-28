Восьмой этап турнира «Терра Башкирия» выиграл всадник из Стерлитамакского района
28 июля, 17:37ГородРазиф АбдуллинФото: ufacity.info
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11 октября он примет участие в финале конно-спортивного турнира.
Сюжеты: 100 лет Башкирии
Сегодня в Уфе на ипподроме «Акбузат» завершился восьмой этап конно-спортивного турнира «Терра Башкирия», сообщили в администрации города. В скачках за право выступить в финале 11 октября соревновались конники из Зилаирского, Калтасинского, Мелеузовского, Стерлитамакского и Уфимского районов Башкирии.
Сначала представители районов в скачках выявили лучших в своей команде. Затем обладатели первых двух мест соревновались за право выйти в финал турнира 11 октября. Это право завоевал Евгений Семёнов из Стерлитамакского района.
Турнир «Терра Башкирия» стартовал 24 марта к 100-летию Республики Башкортостан.
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