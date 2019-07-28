Восьмой этап турнира «Терра Башкирия» выиграл всадник из Стерлитамакского района

Сегодня в Уфе на ипподроме «Акбузат» завершился восьмой этап конно-спортивного турнира «Терра Башкирия», сообщили в администрации города. В скачках за право выступить в финале 11 октября соревновались конники из Зилаирского, Калтасинского, Мелеузовского, Стерлитамакского и Уфимского районов Башкирии.