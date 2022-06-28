В Уфе власти изымут у жителей дома в трех районах города

В Уфе ряд домов изымут под муниципальные нужды. Соответствующее распоряжение за подписью сити-менеджера Ратмира Мавлиева было опубликовано ранее на сайте мэрии города.
Как гласит из текста документа, изъяты будут дом № 35 по улице Спортивной в Калининском районе Уфы, дом № 17 по Оборонной и дом № 7г в Советском районе, а также доме № 24 по улице Пекинской Орджоникидзевского района.
Отметим, несколькими неделями ранее стало известно, что в Уфе для муниципальных нужд также изымут дома и земельные участки в трёх районах города. Изъятию подлежит ряд территорий в Ленинском, Кировском и Калининском районах башкирской столицы.