Мэр Уфы обещал не застраивать Парк лесоводов

30 июня в Уфе состоится Международный форум урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии». В рамках него в столице проходят различные мероприятия, включая проектный семинар в Парке лесоводов, который состоялся сегодня, 28 июня.

Выступая на форуме, мэр Уфы Ульфат Мустафин заверил горожан, что территорию парка «застраивать никто не собирается».

«Сверхмасштабного строительства не будет. Мы хотим услышать и узнать от наших горожан, каким они сами видят парк в будущем. Поэтому мы и проводим общественные обсуждения, приглашаем экспертов, в том числе и из других городов. Все пожелания жителей столицы мы будем учитывать», - заявил Ульфат Мустафин.

Он также отметил, что сейчас на реконструкции, в стадии строительства находятся шесть парков Уфы.

Среди них – Парк культуры и отдыха «Первомайский», сквер «Дубки», парк «Кашкадан».