Мэр Уфы обещал не застраивать Парк лесоводов

Ульфат Мустафин заявил об этом на проектном семинаре, посвященном будущему парка.
30 июня в Уфе состоится Международный форум урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии». В рамках него в столице проходят различные мероприятия, включая проектный семинар в Парке лесоводов, который состоялся сегодня, 28 июня.
Выступая на форуме, мэр Уфы Ульфат Мустафин заверил горожан, что территорию парка «застраивать никто не собирается».
«Сверхмасштабного строительства не будет. Мы хотим услышать и узнать от наших горожан, каким они сами видят парк в будущем. Поэтому мы и проводим общественные обсуждения, приглашаем экспертов, в том числе и из других городов. Все пожелания жителей столицы мы будем учитывать», - заявил Ульфат Мустафин.
Он также отметил, что сейчас на реконструкции, в стадии строительства находятся шесть парков Уфы.
Среди них – Парк культуры и отдыха «Первомайский», сквер «Дубки», парк «Кашкадан».
Ранее Медиакорсеть опубликовала материал, посвященный очередному обсуждению Генплана Уфы, которое в последний раз проходило с участием представителей Главархитектуры. Добавим, что открытых общественный обсуждений самого Генплана не было.