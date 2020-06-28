Арка Шевчука, созвездие Файзи: в Уфе появилась новая городская достопримечательность

Новый арт-объект появился прямо напротив Театрального сквера города. Это арка, соединяющая улицы Ленина и Советскую. В ней гостей и жителей столицы приветствуют знаменитые уроженцы Уфы, прославившие город и республику своими талантами далеко за ее пределами – это бессменный лидер ДДТ Юрий Шевчук, певица и автор песен Земфира, солист группы LUMEN Тэм Булатов. Все они изображены летящими в скафандрах на просторах Вселенной.

В арке изображены также созвездия Файзи (в честь заслуженного балетмейстера республики Файзи Гаскарова), Трех женщин (отсылка к знаменитой одноименно картине Ахмата Лутфуллина).

Авторы проекта «Культурный космос», целью которого стало воплотить своеобразный культурный код республики, – известные городские художники Олег Кайбышев и Артем Шарафутдинов. Они обещают также в будущем создать здесь слепки рук знаменитостей – Юрия Шевчука, Земфиры, саксофониста, Олега Киреева, оперного певца Ильдара Абдразакова, рэперов Face и Моргенштерна и других.

Горожане уже полюбили это место и часто фотографируются здесь.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru