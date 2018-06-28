В Уфе прошла проверка систем экстренных оповещений

Сегодня, 28 июня, в Уфе примерно в 13.00 прошла проверка систем экстренного оповещения.

Несмотря на то, что спасатели предупреждали об этом заранее, проверка систем оповещения все равно для многих горожан оказалась неожиданностью.

Сирена длилась около трех минут. Особенно хорошо она была слышна в районе Уфимского шоссе, откуда открывается широкое пространство в сторону микрорайона Сипайлово. А вот в других частях города, где плотн стоят дома, некоторые горожане сирены не услышали. О чем они сообщили в соцсетях.