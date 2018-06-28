В Уфе изменили правила пассажирских перевозок

Установлены дополнительные требования к перевозчикам (например, обязанность передавать информацию о местонахождении транспортных средств в региональную и муниципальную информационные системы навигации), также предусмотрено определение администрацией резервного количества транспортных средств на каждый маршрут. Прописана необходимость подтверждения участником открытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок наличия у него транспортных средств. Расширен перечень обстоятельств, при которых уполномоченный орган администрации Уфы прекращает действие выданных перевозчиком правоустанавливающих документов. Установлены новые сроки вступления в силу решений уполномоченного органа Администрации об изменении или отмене маршрута. Изменены правила проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту.