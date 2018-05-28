В Уфе в День города пройдет выставка ретроавтомобилей

12 июня уфимцы смогут посетить выставку советских ретро-автомобилей, сообщили в пресс-службе администрации города. Многие из этих машин стали культовыми в стране, а некоторые получили мировую известность.

Один из экспонатов, ГАЗ-14 –«Чайки», ее производство прекратили после постановления ЦК КПСС о борьбе с привилегиями 1988 года.

Другой экспонат выставки, Москвич-400, планировалось сделать с двумя дверями, по примеру его прообраза Opel Kadet. Но после приемки этого автомобиля Сталиным пришлось его переделать, и Москвич-400 стали выпускать с четырьмя дверьми.