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В Уфе трамваи и троллейбусы вновь отключили от электроэнергии
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В Уфе трамваи и троллейбусы вновь отключили от электроэнергии

Сегодня, 15:40ГородРита Расулева
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