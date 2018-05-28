В Уфе трамваи и троллейбусы вновь отключили от электроэнергии

В Уфе с 28 мая Электросбытовая компания Башкортостана (ЭСКБ) ограничила подачу электроэнергии муниципальному управлению электротранспорта (МУЭТ), сообщает ИА «Башинформ».

Как выяснилось, предприятие не погашает свои долги перед ресурсоснабжающей компанией. После реструктуризации задолженность составляет более 115 млн рублей.

- Хотя проблема с долгами МУЭТ рассматривалась властями, она до сих пор не решена. И чем дольше не принимается решение, тем больший долг накапливает предприятие. В результате под угрозу попадает финансовое состояние ЭСКБ, поскольку для покупки электроэнергии на оптовом рынке компания вынуждена кредитоваться. При этом процент по кредитам закладывается в тариф следующего периода. А значит, за недобросовестных потребителей будут рассчитываться честные клиенты, чего компания допустить не может, — приводит издание слова генерального директора Энергосбытовой компании Башкортостана Андрея Травкина.

В МУЭТ объясняют накопление долгов нереализованным проектом скоростного трамвая: на эти цели предприятие взяло в 2012 году кредит в 400 млн рублей и расплачивается за него до сих пор. Кроме того, на финансовом состоянии МУЭТ сказалось недовозмещение за перевозку льготников (за 2011-2013 годы - в размере 240 млн руб), прокладка бесшумных рельсов на участке Зорге – Шафиева на сумму 300 млн руб, приобретение в 2012 году в кредит четырех трамвайных вагонов на сумму 100 млн руб.

В МУЭТ Уфы уведомили, что отключение произошло с 13:00 уфимского времени.

- В связи с этим временно прекращается движение троллейбусов и трамваев до возобновления подачи электрической энергии, - сообщили в МУЭТ. - Администрация МУЭТ г. Уфы прикладывает все законные усилия для решения данной проблемы и приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.