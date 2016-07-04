В Уфе в Затоне отключат электроэнергию

Света не будет во второй половине дня.

Из-за ремонта оборудования завтра, 29 мая, с 14:00 до 18:00 отключат свет в микрорайоне Затон, сообщили в пресс-службе администрации города.

Света не будет по следующим адресам: улица Судоремонтная 15-25, 14, 14а, б, 14-20, 32; улица Рычкова, 8, 10; улица Ирендык, 21, 22, 23, 24; улица Ахметова 289-297, 287а; улица Серафимовича 2-24, 1-25; улица пер-к Запорожский, 4, 6, 8а; улица Союзная 1-37, 10-42.

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