В Уфе к концу года появится подземный переход в районе «Монумента Дружбы»
Его строительство завершено пока всего на 30 процентов.
Согласно данным СПАРК, протяженность будущего перехода на набережную – 110 метров, ширина – 5 метров, высота – 2,3 метра. Начали его строить еще в прошлом году. Общая стоимость строительства перехода - 140 млн 599 тысяч рублей.
Сегодня здесь заняты 20 человек, 6 единиц тяжелой техники и 5 самосвалов. Из-за строительства до 30 августа 2020 года будет временно закрыта проезжая часть по четырем полосам улицы Сочинской на участке от улицы Менделеева до улицы Октябрьской Революции.
Проехать можно вдоль Набережной реки Белой с разделением движения автотранспорта по двум полосам проезжей части в двух направлениях.
В настоящее время рабочие занимаются строительством ливневой канализации. Строители обещают, что в переходе будут также обеспечены все удобства для маломобильных граждан.
Согласно заключенному муниципальному контракту подрядная организация планирует завершить строительство в 4 квартале 2020 года.
Власти также сообщают, что строительство подземного пешеходного перехода ведется в рамках благоустройства уфимской набережной, которую обещают окончательно сдать в эксплуатацию уже в этом году.