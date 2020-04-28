В Уфе к концу года появится подземный переход в районе «Монумента Дружбы»

Согласно данным СПАРК, протяженность будущего перехода на набережную – 110 метров, ширина – 5 метров, высота – 2,3 метра. Начали его строить еще в прошлом году. Общая стоимость строительства перехода - 140 млн 599 тысяч рублей.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Сегодня здесь заняты 20 человек, 6 единиц тяжелой техники и 5 самосвалов. Из-за строительства до 30 августа 2020 года будет временно закрыта проезжая часть по четырем полосам улицы Сочинской на участке от улицы Менделеева до улицы Октябрьской Революции.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Проехать можно вдоль Набережной реки Белой с разделением движения автотранспорта по двум полосам проезжей части в двух направлениях.

В настоящее время рабочие занимаются строительством ливневой канализации. Строители обещают, что в переходе будут также обеспечены все удобства для маломобильных граждан.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Согласно заключенному муниципальному контракту подрядная организация планирует завершить строительство в 4 квартале 2020 года.

Власти также сообщают, что строительство подземного пешеходного перехода ведется в рамках благоустройства уфимской набережной, которую обещают окончательно сдать в эксплуатацию уже в этом году.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru