Власти пообещали чистить чаще улицы Уфы дезинфицирующим раствором с КамАЗов
28 марта, 13:36ГородНадежда ВалитоваФото: ufacity.info
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Глава республики Радий Хабиров попросил горожан не пугаться тяжелой техники, разбрызгивающей жидкость на улицы столицы.
Техника уже вышла на очистку города. Она оснащена своеобразными «пушками», заряженными дезинфицирующим раствором.
До этого городские власти сообщили, что Уфу начали мыть специальным шампунем, якобы помогающим от коронавируса. Коммунальные службы ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами остановочные павильоны вместе с надземными и подземными пешеходными переходами.
По уточненной информации, так называемый шампунь для дорог – концентрированное моющее средство, имеющее необходимый сертификат качества. Его состав абсолютно безвреден для окружающей среды.
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