В Уфе вскрыли деформационные швы над тремя опорами старого моста

На Бельском мосту в районе Монумента Дружбы в Уфе завершен демонтаж деформационных швов над двумя из трех дефектных опор. Об этом сообщили в администрации города.

По данным мэрии, работы над опорой № 8 уже завершены и почти закончен демонтаж деформационного шва над опорой № 11. Там поврежденные элементы конструкции извлечены, ведется подготовка околошовных участков к дальнейшей установке нового шва. Околошовные участки составляют 3,2 м. В ближайших планах мостостроителей – начать демонтаж деформационного шва над балкой № 1.

После демонтажа поврежденных конструкций будут сооружены новые деформационные швы и околошовные участки железобетонной плиты проезжей части, проведена гидроизоляция и положено новое асфальтобетонное покрытие.

Будет также заменено дефектное перильное ограждение и отремонтированы тротуарные консоли на вновь устраиваемых околошовных участках.

Перед строителями поставлена задача завершить ремонт конструкций старого моста ко Дню города, 12 июня.