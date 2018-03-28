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В Уфе вскрыли деформационные швы над тремя опорами старого моста
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В Уфе вскрыли деформационные швы над тремя опорами старого моста

Сегодня, 10:08ГородТатьяна МайороваФото: ufacity.info
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