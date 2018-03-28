В Башкирии ожидается снегопад и шквалистый ветер

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В МЧС предупредили об ухудшении погодных условий.
28 марта в республике ожидается снег, переходящий в дождь и шквалистый ветер с порывами до 15-20 м/с, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Будет облачная погода, ночью с прояснениями. Температура воздуха днем составит -3-8°C, днем до -1+4°C. Днем на отдельных участках дорог будет ухудшение видимости в осадках до 500-1000 метров.
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