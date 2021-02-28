Радий Хабиров рассказал, за что его ругала общественность

Хабиров признался, когда был принято решение реконструировать озеро, общественность его «беспощадно ругала».
Говорили, что раз воду слили, то птички и рыбки погибнут, озеро высохнет и так далее. На самом деле я уверен, что мы приняли правильное решение, рассказал глава Башкирии.
Ранее, по его словам, в озере невозможно было купаться, а на берегу — отдыхать. Кроме того, когда строители начали благоустройство, со дна водоема достали 40 тысяч автомобилей грязи — холодильники, строительный мусор, арматуру, автомобильные шины.
В итоге мы делаем современный парк, я бы сказал, один из лучших парков в России, заявил Хабиров.
Вокруг озера появится ливневая канализация, глиняный замок. Главная задача — создать экологичное озеро с рыбой и растениями.
Напомним, на территории парка Кашкадан планируется создать зону отдыха с береговой смотровой площадкой, амфитеатром и арт-объектами. Осенью прошлого года дополнительно было направлено 650 миллионов рублей. Планируется, что работы завершатся до 17 мая 2021 года.