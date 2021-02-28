Радий Хабиров рассказал, за что его ругала общественность

Радий Хабиров рассказал, за что его ругала общественность

Вчера, 19:14ГородАнна КононоваФото: со страницы Радия Хабирова
Глава Башкирии Радий Хабиров побывал на реконструируемом озере Кашкадан в Уфе. Об этом он написал в соцсетях.

Хабиров признался, когда был принято решение реконструировать озеро, общественность его «беспощадно ругала».

Говорили, что раз воду слили, то птички и рыбки погибнут, озеро высохнет и так далее. На самом деле я уверен, что мы приняли правильное решение, рассказал глава Башкирии.

Ранее, по его словам, в озере невозможно было купаться, а на берегу — отдыхать. Кроме того, когда строители начали благоустройство, со дна водоема достали 40 тысяч автомобилей грязи — холодильники, строительный мусор, арматуру, автомобильные шины.

В итоге мы делаем современный парк, я бы сказал, один из лучших парков в России, заявил Хабиров.

Вокруг озера появится ливневая канализация, глиняный замок. Главная задача — создать экологичное озеро с рыбой и растениями.

Напомним, на территории парка Кашкадан планируется создать зону отдыха с береговой смотровой площадкой, амфитеатром и арт-объектами. Осенью прошлого года дополнительно было направлено 650 миллионов рублей. Планируется, что работы завершатся до 17 мая 2021 года.

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благоустройствоБашкирияУфаРадий Хабиров
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