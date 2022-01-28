Песок, соль и «Бионорд»: что наиболее эффективно в борьбе с гололедом на улицах Уфы

Химия процесса

«Бионорд» - это белая гранула. Для ее производства используется сырье природного происхождения. Многокомпонентный материал состоит из нескольких видов хлористых солей, а также ингибиторов, снижающих воздействие этих солей на металлы, и формиата – органической соли, которая хорошо плавит лед, разлагается при воздействии солнечных лучей, тем самым не засаливая почвы, а также снижая коррозию металла. Он не пылит и не испаряется, а полностью растворяется в снегу. У него 4 класс опасности (к слову у пищевой соли – 3 класс), он утилизируется вместе с обычными талыми водами через ливневую канализацию или на плавильном полигоне вместе с вывезенным с улиц города снегом. Соответственно в легкие людей в отличие от песка во время пылевых бурь он никак не попадает. Наличие положительного заключения Государственной экологической экспертизы является надежной гарантией безопасности как для человека, так и для окружающей среды.