Песок, соль и «Бионорд»: что наиболее эффективно в борьбе с гололедом на улицах Уфы

Одно из самых сложных времен года для столицы Башкирии — зима. В этот период власти все чаще оказываются не готовы к снегопаду и гололеду. Не изменилась ситуация и этой зимой. Так, с конца ноября и по январь Уфу терзают сначала метели и обильные снегопады, а после — гололед. В результате чего город превращается то в один большой сугроб, то в один большой каток.
В социальных сетях местные жители все чаще жалуются на бездействие коммунальных служб и властей города, из-за которых в последние дни на дорогах Уфы утром и вечером фиксируются пробки от 8 до 10 баллов. Между тем, город сковывает жуткий гололед, в связи с чем передвижение по нему потенциально опасно для местных жителей. Напомним, что корреспондент Mkset ранее прокатился по тротуарам на коньках и оценил естественные катки, которые образовались в результате недостаточного внимания властей к проблеме.
Однако отметим, мэрия неоднократно заявляла, что в этом году тротуары от гололедицы будут обрабатывать реагентом «Бионорд» вместо привычных песка и соли. В качестве подтверждения своих намерений на сайте администрации даже появлялась информация, что для борьбы с гололедом было закуплено 12,6 тысячи тонн реагента «Бионорд» и минеральной соли, из которых, по данным на начало декабря, использовано было 1,5 тысячи тонн.
Тем временем результаты работы коммунальных служб замечают не все граждане, а, пожалуй, только чиновники. Так, мэр Уфы Сергей Греков на конференции с журналистами заявлял, что «жители передвигаются нормально», и большая часть тротуаров обработана песчаной смесью.
— Мы вовремя не отработали ситуацию с тротуарами, и сейчас там лед. Мы некачественно использовали «Бионорд», и сейчас нам приходится, как говорится, бить по хвостам, устранять эти недочеты песком. Это недопустимо, но другого выхода мы не видим. Мы должны сыпать «Бионорд» до снега, а не после. Чтобы снег не прилипал к асфальту, а спокойно убирался, подчеркнул Греков.
Уфа вновь вернулась к песчаной смеси, несмотря на угрозу появления грязи в городе весной. Между тем, ситуация с гололедом лучше не стала. Подтверждение тому поступающие заявки на интерактивной карте «Уфа снежная» и представление прокуратуры Башкирии в отношении мэра Уфы Сергея Грекова из-за плохой уборки улиц от снега и гололеда.
Интересно понять, почему власти сначала активно доказывали пользу реагента и считали его достойной альтернативой традиционной песчаной смеси, а спустя месяц вновь вернулись к песку. Рискнем предположить, что коммунальные службы города отошли от рекомендаций производителя и не учли особенности при использовании противогололедного материала. Редакция Mkset решила провести собственный эксперимент, обработав территорию тремя видами ПГМ: многокомпонентным реагентом, солью и песчаной смесью.
Мы очистили от рыхлого снега три отдельные полосы для нанесения ПГМ. Это необходимо сделать для эффективной работы как соли, так и реагента. У песка нет способности плавить лед, он лишь создает шероховатость поверхности.
Отметим, что реагент и соль наносятся в соответствии с температурой на улице после предварительной уборки снега. Важно: соль плавит лед при температуре до -10 градусов, затем она теряет это свойство. «Бионорд» можно использовать при более низких температурах, даже при ощутимом морозе.
Норма расхода у «Бионорда» в разы ниже, чем у песка и соли. На 1 квадратный метр поверхности необходимо насыпать 60 граммов материала, т.к 1 грамм реагента растапливает 10 граммов снега. Соли и песка понадобилось (в соответствии с нормативами) в несколько раз больше при обработке той же поверхности.
«Бионорд» - это белая гранула. Для ее производства используется сырье природного происхождения. Многокомпонентный материал состоит из нескольких видов хлористых солей, а также ингибиторов, снижающих воздействие этих солей на металлы, и формиата – органической соли, которая хорошо плавит лед, разлагается при воздействии солнечных лучей, тем самым не засаливая почвы, а также снижая коррозию металла. Он не пылит и не испаряется, а полностью растворяется в снегу. У него 4 класс опасности (к слову у пищевой соли – 3 класс), он утилизируется вместе с обычными талыми водами через ливневую канализацию или на плавильном полигоне вместе с вывезенным с улиц города снегом. Соответственно в легкие людей в отличие от песка во время пылевых бурь он никак не попадает. Наличие положительного заключения Государственной экологической экспертизы является надежной гарантией безопасности как для человека, так и для окружающей среды.
Первый эффект от нанесения многокомпонентного реагента был заметен спустя 15 минут — образовались первые проталины, максимальный эффект - спустя 1,5 часа.
Химию процесса, или как белая гранула топит лед, превращая его в шугу (снежная кашица), объяснили на Уральском заводе противогололедных материалов (заводе-изготовителе):
- Единая гранула вступает в реакцию со льдом, сопровождающуюся выделением тепла. Образуется каверна с насыщенным раствором, который разрушает кристаллическую структуру льда и проваливается вглубь ледовых отложений. Монолит льда, теряя свою кристаллическую структуру, размягчается и становится рыхлым, что значительно упрощает процесс механизированной уборки. Получается, что в течение получаса можно увидеть первые результаты. Особенность многокомпонентного реагента - он плавит лед и не дает ему образовываться вновь.
По итогам нашего эксперимента «Бионорд» растопил даже сильную наледь. Таким образом, применение многокомпонентного реагента на особо запущенных участках, скованных льдом, также возможно, однако для этого необходимо использовать чуть больше материала. Преимущество реагента перед песком и солью в том, что он эффективнее срабатывает.
Согласно инструкциям применяемых ПГМ, мы обработали территорию и выждали 40 минут. За это время территория, обработанная песком, не претерпела никаких изменений. При трафике песок разносится, вызывая грязь и так называемый роликовый эффект. Для создания шероховатости поверхности потребуется песок с крупными частицами и постоянная подсыпка материала.
Тем временем соль смогла растопить только верхний слой наледи, его мы и счистили. Соответственно до полного избавления ото льда придется приложить намного больше усилий, больше материала, больше времени. При серьезном морозе соль перестает работать.
За те же 40 минут «Бионорд» растопил лед полностью. После чего остается убрать остатки рыхлого снега лопатой или просто смести его щеткой. Это обязательное условие для сохранения чистоты и безопасности дорожного полотна.
Итак, вывод нашего эксперимента: при соблюдении рекомендаций производителя и прилагаемой к ПГМ инструкции «Бионорд» эффективен в борьбе со льдом. Более того, наиболее действенным считается превентивный метод – обработка дороги до появления снега или заморозков. Дорожным службам в этом случае достаточно оперативно смести талый снег, который растопил реагент. Это позволяет избежать луж и избыточной шуги. Зима не скоро отпустит Уфу, так что оценить современный реагент и пересмотреть подход к зимнему содержанию дорог еще есть время.