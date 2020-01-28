Жители Уфы получат последние квитанции по отоплению по старой схеме

В текущем месяце состоится корректировка оплаты по квитанциям отопления. Об этом рассказали в ходе оперативного совещания в мэрии Уфы.

Уже в январе жители Уфы смогут вернуть часть летних затрат на отопление. Корректировку проведут по платежкам. Как сообщает представитель МУП «УИС», правильность этих платежек не вызывает сомнений у управляющей компании. МУП также на своем официальном сайте разместит подробные разъяснения по поводу предстоящих изменений.

Заместитель градоначальника Уфы Салават Хусаинов считает, что прежде всего необходимо на мнение горожан. Все спорные платежки, по его мнению, должны отработаны отдельно.