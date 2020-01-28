В Уфе два авиапассажира оказались в больнице с подозрением на коронавирус
Сегодня, 11:28ГородМинзаля АскароваФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Об этом сообщили на оперативном совещании в администрации города.
В уфимской инфекционной больнице №4 осматривают двух авиапассажиров, прибывших из Китая. Есть вероятность, что они заражены новым коронавирусом, рассказал представитель Роспотребнадзора РБ.
Он уверил, что проведен полный комплекс противоэпидемических мероприятий по ходу следования этих людей. Исследование клинических материалов показали отсутствие коронавируса у пассажиров.
Напомним, источником опасного вируса является Китай.
Медиакорсеть подробно рассказала, стоит ли жителям Башкирии его остерегаться.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей