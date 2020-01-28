«Можете и не приходить»: чиновников Уфы на совещании отчитали за любовь к смартфонам
Заместителю Ульфата Мустафина не понравилось, что чиновники не отрывают взгляды от своих телефонов во время оперативки.
Сегодня, 28 января, еженедельное традиционное оперативное совещание в мэрии Уфы проводил первый заместитель главы администрации Салават Хусаинов. После выступления начальника Финансового управления Гульнары Валеевой с докладом об исполнении бюджета города Уфы за 2019 год и о задачах на 2020 год, он заметил, что слушающие в зале постоянно отвлекаются на свои смартфоны. Заместителю Ульфата Мустафина это сильно не понравилось.
— Если приходить на оперативное совещание и безотрывно смотреть на телефоны, то можно, наверное, совсем не приходить, — заметил он. «Этот вопрос нужно как-то решить», — заявил Хусаинов.
При этом он отметил, что не имеет претензий к представителям служб, которые по своим обязанностям вынуждены постоянно обновлять информацию.