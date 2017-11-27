В Уфе расселят жителей столетнего жилого дома старообрядца Душина

Памятник архитектуры признан аварийным.

Признан аварийным и подлежащим реконструкции столетний многоквартирный жилой дом №63 на улице Коммунистической, сообщили в пресс-службе администрации города. Такое решение было принято на основании межведомственной комиссии от 9 августа, а утверждено 30 октября.

Жилой дом №63 на улице Коммунистическая состоит из двух строений (литер «А» и «Б»), которые были построены еще в 1917 году. Данные дома являются памятниками архитектуры и включены в Перечень объектов культурного наследия. Литер А – главный дом усадьбы старообрядцев Душиных, Б – молитвенный дом их усадьбы, к которому в современный период возвели двухэтажный пристрой.