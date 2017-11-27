В Уфе около 30 объектов на этой неделе останутся без воды

МУП "Уфаводоканал" опубликовал график отключений с 27 ноября по 3 декабря. В связи с ремонтными работами под отключение на этой неделе попадают около 30 объектов. В их числе несколько жилых домов, административные и производственные здания.

Отключения запланированы в двух районах городах - Кировском и Орджоникидзевском.

28 ноября, с 10 до 17 часов, холодная вода

ул. С. Кувыкина 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/2, 6/3а, 8,

ул. Мубарякова 7/2.

с 10 до 19 часов, холодная вода

ул. Юбилейная 1/2, 2/1, 3/1, 4, 5, 5/1, 7, 7/2,

ул. Ульяновых 69/2, 71/1, 73, 75, 71а, 74,

ул. Войкова 1,

ул. Пристанская 14,