В Уфе около 30 объектов на этой неделе останутся без воды

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МУП "Уфаводоканал" опубликовал график отключений с 27 ноября по 3 декабря. В связи с ремонтными работами под отключение на этой неделе попадают около 30 объектов. В их числе несколько жилых домов, административные и производственные здания.
Отключения запланированы в двух районах городах - Кировском и Орджоникидзевском.
28 ноября, с 10 до 17 часов, холодная вода
ул. С. Кувыкина 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/2, 6/3а, 8,
ул. Мубарякова 7/2.
с 10 до 19 часов, холодная вода
ул. Юбилейная 1/2, 2/1, 3/1, 4, 5, 5/1, 7, 7/2,
ул. Ульяновых 69/2, 71/1, 73, 75, 71а, 74,
ул. Войкова 1,
ул. Пристанская 14,
ул. Садовая 20.
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