Уфа вернула полмиллиарда рублей по программе «Жилище» - СМИ

А еще придется вернуть 700 миллионов рублей.

Уфа вернула 500 миллионов рублей, выделенных федеральным центром по нацпрограмме «Жилище», передает РБК-Уфа со ссылкой на источники, близкие к правительству.

Также Уфе придется вернуть еще 700 миллионов рублей в республиканский бюджет, выделенные на эти цели. Официальное заявление должно появиться 1 декабря. Напомним, именно к этому сроку обязали вернуть деньги в Фонд реформирования ЖКХ на специальном совещании у вице-премьера России Дмитрия Козака в октябре.