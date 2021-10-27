Жители исторической улицы Уфы сообщили о мародерах в объектах культурного наследия

27 октября о мародерах, которые приехали к расселенным домам под номерами 29 и 31 по улице Октябрьской революции на газелях и вывозят предметы старины, сообщили архзащитники в социальных сетях.

Сегодня, 27 октября, активистка из Уфы Кристина Абрамичева на своей странице в социальной сети сообщила о том, что некие граждане рано утром приехали к расселенным домам на улице Октябрьской революции в центре Уфы на газелях и принялись выносить ценные предметы из домов. По словам Абрамичевой сообщают об этом жильцы еще не расселенных домов. – По сообщениям жильцов с улицы Октябрьской революции, сегодня с самого утра мародеры приехали на газелях и растаскивают ценные предметы охраны расселенных объектов культурного наследия. В частности, нашествию мародеров подверглись дома № 29 и 31. Жители неоднократно разгоняют мародеров, те огрызаются и чуть ниже по улице буквально грабят следующие дома, – сообщает женщина на своей странице в социальной сети. Подтверждает приезд незванных гостей на будущую пешеходную, а нынешнюю историческую улицу незванных гостей и член СПЧ при Главе Башкирии и архзащитница Эльза Маулимшина. Маулимшина пишет, что ей с утра звонят местные жители и сообщают об актах мародерства. Сергей Греков обратите, пожалуйста, внимание на вопиющую ситуацию! Согласуйте, пожалуйста, установку камер наружного видеонаблюдения по ул.Октябрьской революции за счет средств меценатов и горожан! Городской бюджет расходов не понесет. Эльза Маулимшина Также Кристина Абрамичева призывает и к активным действиям общественность, и заявляет, что бездействие властей и органов охраны, к которым неоднократно взывали архзащитники, приводят к самым плачевным результатам. Бейте тревогу! За зиму от улицы с открытыми нараспашку домами ничего не останется.Кристина Абрамичева Mkset обратился за комментариями в МВД по Башкирии, для того, чтобы узнать поступали ли в ведомство сообщения о мародерах. Мы оперативно разместим комментарий ведомства как только он будет получен. UPD. В МВД Башкирии сообщили, что обращение по данному факту действительно поступало в полицию. Проводится проверка. правоохранители просят тех, кто располагает какой-либо информацией по данному вопросу, сообщить её полиции.

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