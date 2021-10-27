Строительство музея современного искусства будет проходить в новом месте

Земля между Домом республики и госпиталем ветеранов, где планировалось строительство музея современного искусства, была передана правительству Башкирии для строительства юбилейного объекта, сообщил автор проекта Марат Ахметшин в своих социальных сетях.

Стало известно, что у будущего музея современного искусства забрали землю на южном склоне над рекой Белой под правительственные нужны. Как сообщает в своих социальных сетях уфимский бизнесмен и автор проекта Марат Ахметшин, на данном участке будет возводиться юбилейный объект. — С 2019 года я занимаюсь созданием Музея современного искусства в Уфе. В последние дни произошли важные изменения в этом проекте. В связи с приближающимся 450-летием нашей столицы возникла необходимость строительства юбилейного объекта на арендованном музеем участке. Мы с главой республики приняли решение передать этот участок под правительственные нужды, — пишет Ахметшин. Известно, что для нужд музея выделят другую площадку, которая будет соответствовать всем ранее запрошенными преференциям. Напомним, что в Уфе к 450-летнему юбилею планируется строительство крупной Евразийской библиотеки, как раз на пустующем месте между Домом Республики и госпиталем ветеранов. Тем временем строительство музея современного искусства оценивается в 1 миллиард рублей, однако финансировать проект Марат Ахметшин намерен из собственных средств. Отмечается, что первоначальный проект здания был спроектирован исходя из ландшафта на южном склоне над рекой Белой, однако теперь, по словам бизнесмена, от плана придется отказаться.

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