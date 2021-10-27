Мэрия Уфы отправила на доработку проект планировки 33,5 гектаров в центре города

Мэрия Уфы отправила на доработку проект планировки 33,5 гектаров в центре города
Мэрия Уфы отправила на доработку проект планировки 33,5 гектаров в центре города
Вчера, 09:19ГородИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
26 октября городская администрация отклонила проект планировки и межевания территории, ограниченной улицами Дорофеева, Чернышевского, Мингажева и Коммунистической, сообщается в постановлении опубликованном на сайте мэрии.

Проекты планировки и межевания территории в самом центре Уфы площадью 33,5 гектаров, ограниченной улицами Дорофеева, Чернышевского, Мингажева и Коммунистической, отклонили в городской администрации и отправили на доработку. примечательно, что разработчик проекта и заказчик проектов достоверно неизвестны и по сей день.

Этим летом проект и планировки и межевания выносили на общественное обсуждение. Однако в ходе слушаний мэрия и граждане к консенсусу так и не пришли. Проект, которому так и не был дан ход предполагал снос частных жилых домов, гаражей и других хозяйственных построек на территории. По изначальной задумке в квартале хотели построить три многоэтажки, с поликлиникой, школой и детским садом.

Отметим и то, что 21 июня Радий Рабиров, говоря о проблеме обманутых дольщиков упоминал и вышеуказанную территорию.

– В июне этого года подрядчики приступили к строительно-монтажным работам по объектам «Регионстройкомплекса», это дом литер 3 в квартале, ограниченном улицами Дорофеева, Чернышевского, Мингажева и Коммунистической в Уфе, – сообщил тогда глава Башкирии.

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