Мэрия Уфы отправила на доработку проект планировки 33,5 гектаров в центре города

Этим летом проект и планировки и межевания выносили на общественное обсуждение. Однако в ходе слушаний мэрия и граждане к консенсусу так и не пришли. Проект, которому так и не был дан ход предполагал снос частных жилых домов, гаражей и других хозяйственных построек на территории. По изначальной задумке в квартале хотели построить три многоэтажки, с поликлиникой, школой и детским садом.